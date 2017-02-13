NBA》主將不在家 公牛不敵灰狼客場3連敗
吉米巴特勒傷勢時好時壞，13日缺陣，少了頭號大將，兇猛的公牛瞬間變成肉牛任人宰割，89比117遭到灰狼咬斃，吞下客場3連敗。
公牛從2月2日開始展開長達12天的西區客場6連戰長征之旅，雖然擊敗了雷霆和國王，但也被火箭、勇士、太陽和灰狼狠狠羞辱，尤其是與勇士之戰狂輸31分，3連敗平均輸分高達近26分，也就是說從比賽開打後就幾乎確定輸球命運，真是慘不忍睹。
吉米巴特勒在第一場客場之戰攻下28分，幫助球隊大勝由韋斯布魯克領軍的雷霆，此後休息3場，11日與太陽之戰歸隊，雖然攻下20分，但公牛卻輸了18分，此役決定壁上觀，沒想到竟看到了被屠殺的慘烈戰役。
灰狼首節即打出34比17的猛烈攻勢，帶著19分絕對領先優勢來到第四節，板凳球員全部出清，但仍不肯鬆懈的咬了公牛一口，最終以28分之差狂勝而歸。
兩位選秀狀元都有傑出表現，威金斯27分、6籃板，唐斯22分、7籃板，盧比歐17分、11助攻，比利查16分，穆罕默德12分，葛基傑10分、13籃板。
(中時電子報)
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