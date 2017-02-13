全國廢核大遊行 3/11登場
全國廢核行動平台今天宣布，今年全國廢核大遊行3月11日同步於台北、高雄及台東登場，要求政府應加快腳步，提出廢核政策的具體規劃與時程。
全國廢核行動平台今天上午於總統府前凱達格蘭大道舉行「核廢處置動起來 節能綠能作伙來─311非核低碳 永續能源大遊行公布記者會」。主辦單位表示，新政府上任已經9個多月，雖然承諾2025年要全面廢核，但面對老舊電廠除役、核廢料處置、再生能源等問題卻仍遲滯不前，呼籲民眾踴躍參加遊行，展現持續監督的意志。
主辦單位公布今年全國廢核大遊行主要訴求，除要求政府執行2025年非核家園行動，積極將核電除役、核廢處置、能源轉型納入政策之中，還要加入急需解決的低碳空汙議題，要求政府應加快腳步，提出廢核政策的具體規劃與時程。
全國廢核行動平台表示，今年311廢核遊行將同步於台北凱道、高雄市勞工公園廣場及台東鐵花行人徒步區登場，主題為「非核低碳 永續能源」，訴求「核廢處置動起來，節能綠能作伙來」，希望政府能加速能源轉型，給民眾安全乾淨的永續能源願景。1060213
(中央社)
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