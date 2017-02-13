越南官方將出資412萬美元 推動貿易

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越南工商部日前批准「2017年國家貿易促進計劃」，將出資930億越盾（約412萬美元），用於展開各項貿易促進活動，盼能進一步拓展各國市場。

越南政府新聞網站報導，根據這項計劃，今年越南相關部門將舉辦共199項貿易促進活動，目的在於擴大出口市場。

報導指出，越南今年將持續重視推動和已與越方簽署自由貿易協定夥伴的貿易合作關係，包括日本、南韓、越南歐盟自由貿易協定各成員國、歐亞經濟聯盟、東協各國、美國和中國等市場。

此外，越南將進一步開發鄉下、山區和偏僻地方等國內市場，以利有效落實政府所發起「越南人優先使用越南貨」的活動。

據報導，越南相關部門去年共舉辦177項貿易促進活動，經費為900億越盾。1060213

(中央社)