禽流感疫情嚴峻 嘉義加強消毒

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防範禽流感病毒入侵，嘉義縣長張花冠今天指示家畜疾病防治所，加強案例場及禽場密集區公共區域消毒，也呼籲禽場業者應做好自主管理消毒及疫情通報工作。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，近來禽流感疫情嚴峻，部分縣市傳出家禽遭驗出H5N6亞型高病原性家禽流行性感冒，行政院成立「中央災害應變中心」，提高防疫作業至全國性層級。

張花冠重視禽流感防疫工作，針對台南火雞染疫H5N6，指示農政單位提升最高警戒，落實相關防範措施。

嘉義縣家畜所提出2點作為及1點呼籲，包括調配全所人力，加強公共區域消毒。透過產業團體發放消毒水，由養禽戶協助加強公共區域消毒。呼籲養禽戶，做好自主管理，落實人車管制，遇有禽隻異常死亡，隨即通報家畜所。

另外，籲請養禽戶配合「每週三全國消毒日」進行禽場全面消毒，以防堵禽流感病毒擴散流竄，避免疫情擴大。

家畜所指出，面對禽流感疫情，養禽業者務必自主落實各項防疫工作，若發現飼養禽隻有發生異狀，應儘速通報防疫機關處置，未主動通報疫情者，撲殺不予補償，且還會裁罰。1060213

(中央社)