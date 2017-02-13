林火旺：吳敦義可帶領國民黨壯大

前副總統吳敦義參選國民黨主席辦公室發言人林火旺今天說，吳敦義兼具行政能力及選舉經驗，可帶領國民黨壯大；應選出最強的黨主席，吳敦義是國民黨現今最強的參選人。

國民黨主席5月20日進行改選，今天起展開連署。

林火旺分析5位表態參選黨主席的人說，吳敦義兼具行政能力及選舉經驗，可帶領國民黨壯大；國民黨主席洪秀柱領導能力不足、國民黨副主席郝龍斌台北市長政績吊車尾、前國民黨副主席詹啟賢沒有選舉經驗、北農總經理韓國瑜講話很嗆，更適合當民意代表。

林火旺今天在台北流行廣播電台「POP搶先爆」節目受訪表示，國家需要政黨制衡，此外，國民黨對兩岸關係也有幫助，國民黨不強，對國家社會都不是好事。

他說，吳敦義長期被民進黨抹黑「白賊」，是對吳敦義很大的污辱，但這些批評吳敦義的人「搞不好他說的謊比吳敦義還多」；而吳敦義的行政能力有目共睹，「吳敦義在當所有行政職，手下沒有人因為貪污被判刑。要看一個人，不能只聽別人講」。

至於黑道入黨事件疑似涉及吳敦義，林火旺稱「拉人入黨也不一定是吳敦義在做」，入黨人是不是黑道「候選人也不能查」。他認為，黑道入黨應該要追究的反而是國民黨中央，在審查時為何讓黑道通過，「若黨中央為勝選不擇手段，相當可悲」。1060213

(中央社)