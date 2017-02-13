港地鐵縱火案嫌犯受傷　法院延後審判

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香港地鐵列車縱火案上午開庭審訊，被告因傷未能出庭，法院進行缺席聆訊，法官把案件延後至17日再審。

官方香港電台報導，嫌犯張錦輝本應於上午在九龍城裁判法院出庭，但他仍然住院，無法出庭。

報導表示，法官把案件延後至17日處理，期間被告交由警方看管。

60歲的張錦輝涉嫌於10日晚間在地鐵車廂縱火自焚，導致19人受傷（包括他本人）。據官方公布，張錦輝曾有精神病紀錄，臨床診斷為妄想症。1060213

(中央社)