男騎單車自撞摔倒 警巡邏經過救援

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劉姓男子騎單車返回新竹，路上卻不慎撞到車輛摔倒，所幸被警方發現。(賴佑維翻攝)

新竹縣關西鎮50歲劉姓男子12日騎自行車到新北市坪林區，深夜返回新竹住處時，在平鎮區金陵路上撞到路邊車輛摔倒，劉男無力爬起，所幸被平鎮警分局建安派出所副所長洪福麟及警員陳科達發現，將男子帶回派出所及提供熱食，並護送男子返回新竹住家。

(中時)