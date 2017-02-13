教學訪問教師計畫，翻轉偏鄉學校

教育部推動教學訪問教師計畫，將都會優秀的教師送到偏鄉學校去協助。（林志成攝）

桃園市南崁國中自然與生活科技領域教師簡正忠，去年9月起到澎湖縣七美國中擔任「教學訪問教師」，單程交通少則4小時、多則10小時，他到那裡後，幫助建置實驗室，讓學生從原本只能「用眼睛看教科書的實驗過程」，變成真正可動手去操作各項儀器。

偏鄉學校教師多半很年輕、沒太多教學經驗，加上流動率高，不利學生學習。因此，教育部推動「教學訪問教師」計畫，將都會地區優秀教師送到偏鄉學校去1至3年，以平衡城鄉教育差距。

教育部去年9月送出第一批19位都會教師到偏鄉去，他們都已待了半年，今天齊聚在教育部舉行成果分享。教育部長潘文忠表示，這批教師都很優秀且滿腔熱血，對偏遠學校老師的教學及學生學習都有很大幫助。

簡正忠所屬的桃園市南崁國中有2、3000個學生，他現在進駐的七美國中僅54個學生，兩校規模差很大。簡正忠說，他原本就一直想到金門或馬祖戰地體驗一下，但當兵時沒有抽中，因此就在「教學訪問教師計畫」中，特別選到馬祖的學校任教1年。

偏鄉學校資源不足，七美國中過去5、6年沒有實驗室，學生上自然科時，只能看課本，沒有動手做的機會。簡正忠說，他到七美國中，學校可得到教育部10萬元補助，他就用這筆經費建置實驗室，「弄得比南崁國中好」，讓七美國中的孩子都可操作儀器做實驗。

高雄市林園國小老師林彥佑則進駐台中市后里泰安國小，除進行寫字、口語表達及作文的示範教學，也帶領學生進行語文創作及思考。他表示，在僅有7班的泰安國小任教，人與人之間的關係拉近很多，學校老師很珍惜研習機會、學生也很純真，因此他106學年決定在這裡繼續留一年。

教育部國教署副署長許麗娟表示，要參與「教學訪問教師」計畫者，必須得過各式教學卓越獎或由縣市政府推薦，偏鄉學校會提供宿舍或教育部每年給8萬元租屋津貼，每個月可有2次回到都市家的交通費實報實銷，106年預計號召50位教師參與，即日起到3月17日受理申請，有興趣者可電計畫團隊高雄餐旅大學，諮詢專線（07）8060505轉1202。

(中時)