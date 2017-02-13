台北國際書展》13歲美少女龔覃雅成作家！書寫台法比混血心聲
「齊豫」經典名歌《橄欖樹》中感人的一句「不要問我從哪裡來！」這正好是一位13歲混血女孩龔覃雅的心聲，也是她的新書書名。帶著眼鏡、一頭深棕色的頭髮、三角形的鼻子，龔覃雅害羞靦腆地向大家介紹她的新書《不要問我從哪裡來》。
2月12日上午在台北國際書展世貿一館國際吧，具有比利時、法國、台灣血統的龔覃雅和大家分享她從小到的親身經歷與異國生活。
爸爸是比利時與法國混血，媽媽是台灣人，從小常常被問「你從哪裡來？」不過在小學一、二年級，她總是自認為是台灣人，直到有天老師出一項畫家譜的作業，才使她開始追本溯源，並誕生出此書。
由爸爸負責插畫，媽媽美編排版，龔覃雅的新書涵蓋她在法國與台灣生活的點點滴滴。媽媽陳秋香 表示，其實覃雅在剛開始寫故事時不太容易，因此父母以聊天的方式，引導她從生活中就地取材，寫出台法的文化趣事。
「Papi、Mami在台灣是指父母親；在法國，卻是祖父母」龔覃雅表示，除了語言，飲食也是很有趣的對比。她常稱法國是麵包世界，三餐幾乎離不開麵包，但她反而喜歡台灣的米飯，在法國時，還曾請父親去買便當，讓全場啼笑皆非。
父親龔向華也表示，此書的出版將成為龔覃雅很好的回憶，同時也能讓她了解自己的多元身分。發表會最後，龔覃雅說：「我愛台灣，也愛法國，不要問我從哪裡來，家就是我的心之所向。」
當全球化的今天，其實異國婚姻也越來越常看到，包括國人也常常出國、在桃園機場不時也可見許多觀光客來台。每個人和每個人的相遇都有意義，來看看13歲女孩的成長故事吧！或許你也可以發現新的台灣！
(中時電子報)
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