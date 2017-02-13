徐永明推法庭直播 籲司法院不要當鴕鳥
時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，法律要更加貼近人民，具有基本法律教育功能及透明化效果的法庭直播，是值得嘗試的選項，呼籲司法院不要當鴕鳥，應該要積極一點。
司法改革國是會議即將登場，徐永明今天召開記者會呼籲，司法改革是新政府的施政目標，法庭開庭時，應該要直播，讓民眾更了解審判過程，而且這在技術上不是問題，若司法院對法庭直播有任何疑慮，可以到立法院看看直播的狀況。
徐永明表示，這次司改勢必會有許多制度上的調整和討論，然而法律若離民眾距離過遠，仍無法提升人民的信任，法律要更加貼近人民，具有基本法律教育功能及透明化效果的法庭直播，是值得嘗試的選項。他說，現在法官與檢察官都在推動評鑑，那直播不是更快的評鑑嗎？
徐永明指出，現行法院組織法第90條規定，法庭開庭時不可錄影，必要時可以錄影，未經許可者，審判長得以要求刪除錄影內容。他質疑這是是圖利法官，回避監督，應予以修正，未來會提出相關的法律修正案。
徐永明說，像是美國、英國、加拿大，甚至是威權的中國，都有直播審判的案例，呼籲司法院不要當鴕鳥，2月9日最高法院全程直播布農族獵人王光祿涉持獵槍非常上訴案後，傳出憲法法庭及一、二審法院都可望跟進，作為司法院，不能有立場嗎？不能有政策方向嗎？司法院在司法改革上，應要更積極一些。
與會的東吳大學法律系副教授胡博硯說，期待司法院可以面對這樣的問題，若不行，只好由立委來修法解決。1060213
(中央社)
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