台遊客車禍1死2傷 福岡辦事處協助善後
駐日代表處福岡辦事處官員今天中午證實，11日晚上1輛由台灣遊客駕駛的租賃車在由熊本縣前往鹿兒島途中發生車禍，1死兩傷。死者家屬已抵達日本，目前駐處在協助處理善後。
由楊姓女子駕駛的這輛小客車是由福岡出發，在由熊本縣前往鹿兒島的途中，在轉彎處撞上公路旁的水泥牆，車上另有3名台灣旅客，其中，27歲的研究所學生徐子惠頭部遭到嚴重撞擊，12日中午宣告不治；另外還有分別為26歲和27歲的男子，腰部跟左肩受到輕傷。
據指出，死者為楊姓駕駛的男友的胞妹。昨晚，日本警方以涉嫌過失致死的理由，逮捕楊女，日本警方正調查車禍發生的詳細原因。
台灣駐日官員相當關心此事。目前已知死者的父母及楊女的家人已到日本處理善後。1060213
(中央社)
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