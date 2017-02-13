印度成功射試自製反彈道飛彈
今日印度報(India Today)稱，印度軍方剛完成自製反彈道飛彈PDV的測試，這將具有里程碑意義的成就。PDV可以摧毀太空高度的敵方彈道飛彈，或者在它還處上升階段前就擊毀。這一次的攔截位置是在大約一百公里的高度，而PDV的最高射高還在其上。
印度官員稱，這回的試射地點在印度東邊的孟加拉灣，目標靶彈是從距離印度2000公里處的船上所發射，接著PDV從卡拉姆博士島（Dr. Abdul Kalam Island）追蹤到目標後升空攔截，在距離地面100公里處將靶彈擊落。 PDV是一種兩截式飛彈，燃料都採用固體型式，以方便運送。
印度的飛彈攔截防禦網(BMD)，是由印度的國防研究和開發組織（DRDO）進行研制，從2006年展開，分成三個子計畫，包括大地防空系統（PAD）、先進防空系統（AAD）和大地防禦飛行器（PDV）。其中PAD與PDV都屬於高空層部分，而AAD則是中低層。PAD問世較早，使用第一截液態燃料與第二層固態燃料的形式，現在計畫合併，機動性較高的PDV會取代PAD。
今日印度報稱，印度擁有烈火5型(Agni-5)洲際飛彈，以及其他的陸攻、潛射等戰略武器，並不是破壞區域和平，而是阻止敵對國家的威脅。除攻擊武器以外，彈道導彈也必須齊備，以防止任何流氓國家硬要攻擊印度時，印度所需要的防衛攔截實力。
(中時電子報)
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