竹東推出客語生活卡桌遊牌開發國小學生學習

新竹縣長邱鏡淳（左）13日開心與竹東國小學生們，一同體驗「客語生活卡」桌遊，了解如何透過桌遊遊戲學習客語。（陳育賢攝）

竹東鎮公所與新竹縣政府、企業合作開發「客語生活卡」桌遊，13日並正式發表亮相，希望透過邊玩樂邊學習的方式吸引學子學習客語。（陳育賢攝）

新竹縣竹東鎮繼「客語推廣校園扎根」、「竹東後生撐客家」、「從遊戲中學習」等客家文化推廣概念活動後，鎮公所與縣府、企業再合作開發「客語生活卡」桌遊，13日並正式發表亮相，希望透過邊玩樂邊學習的方式吸引學子學習客語，進而使客家語言與文化能夠向下扎根。

竹東鎮長徐兆璋表示，近年來有感於客語與文化逐漸流失，因此積極運用各式有趣幽默方式推廣客家文化，像是過去推廣三腳採茶（客家小戲），除了延續傳統文化外，盼透過幽默詼諧的戲碼，吸引鎮民愛上客家戲曲。

此次全國首創的「客語生活卡」的創新學習方式，則是希望小朋友從遊戲的過程中，可以學習客家的生活用語，將客語生活用語真正的融入校園與生活，運用創新的手法培養小朋友對於客家文化和語言的興趣，進而強化客語表達能力。

縣長邱鏡淳今天也特別參加在竹東國小辦理的桌遊客語學習發表會，並與小學生們一同體驗桌遊，了解如何透過這項客語桌遊學習客語，在玩過後，他十分肯定此創意，也希望推廣到全縣13鄉鎮的學校。

邱鏡淳也表示，為了推動客語、客家文化向下扎根，在客委會與縣府以及地方公所的共同合作下，成果豐碩，像是全國鄉土歌謠等比賽，新竹縣的成績都是非常亮眼。

尤其以寓教於樂的方式，帶領小朋友學習客語及客家文化，逐漸使日常生活中能流利地使用客語，實踐客語傳承的重要性。

竹東國小校長彭煥章則感謝縣府與公所對於客家文化深根推廣的決心與努力，像是去年公所舉辦的「草根音樂季」，今年客委會、縣府、鎮公所共同主辦的「全國客家日─後生撐客家」客家闖學堂活動等，透過各類的平台，讓學校及小朋友除了有展演平台外，也能從遊戲、課程中，在校園學習客家話。

(中時)