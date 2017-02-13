農漁會改選在即，彰檢查賄小組成立揭牌

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彰化地檢署「查察賄選及暴力執行小組」上午正式成立，檢察長黃玉垣（右二）、彰化縣警察局長楊崇德（左）、及彰化縣調查站主任孫承一（右）、主任檢察官黃淑媛（左二）共同主持揭牌。(鐘武達攝)

106年農漁會農會農事小組組長、副組長、會員代表選舉即將陸續登場，彰化縣部分鄉鎮農會競爭激烈，彰化地檢署為宣示查察賄選決心，今天上午正式成立「查察賄選及暴力執行小組」，由檢察長黃玉垣、主任檢察官黃淑媛、彰化縣警察局長楊崇德及彰化縣調查站主任孫承一共同主持揭牌。

黃玉垣宣示說，這項查賄工作以「查得深、辦得準、判得重」為目標，並秉持「公正、嚴密、迅速」原則執行，期許能夠杜絕金錢與暴力的介入。

(中時)