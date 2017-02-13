存放核廢料 傳台電相中基隆 澎湖 金門 馬祖無人島

蘭嶼接受低階核廢料存放已經35年，核廢料遷出的聲音不斷，成為蔡英文政府的難題。現在傳出，台電公司提出集中式眝存方案，相中4個無人島當作存放地點，包括基隆市、連江縣、澎湖縣的無人島，及金門縣烏坵鄉等。不過今天台電出面駁斥，強調絕無提出任何地點，最後選址何處，還是要經行政院非核家園小組確認。

據了解，台電在去年底向原能會提報了低階核廢料替代應變計畫，就是集中式貯存場，選址地點條件包括，避開地震帶、對環境保護與民眾接受度衝擊低，且未來觀光等發展潛力低的地區，貯存場將全數容納3座核電廠的放射性廢棄物及目前在蘭嶼的低階核廢料，土地需求約26公頃，總經費是794億元。

由於選址條件之一是要有「港灣」，因此今日傳出台電相中4個無人島作為候選場址，4座島分別坐落於基隆市、金門縣、連江縣及澎湖縣等4縣轄內，台電並將打造3艘核廢船專門用來運送核廢料，選制地點確立後，預計及土地取得作業要花6年，工程發包興建則另外需要10年，總共16年。

台電發言人林德福表示，台電目前即將推出集中式儲存的計畫，理由有二，首先低階核廢料本來找到兩個候選地址，包括金門縣的烏坵鄉、台東縣達仁鄉，但地方公投不順，目前卡關，加上蘭嶼儲存場也存了一段時間，要求遷出的聲音不斷，在這兩個條件下，台電試圖走出一條路，就是集中式眝存，集中式眝存坦白講是存放核廢料的中繼站，中繼站地點不須經過公投。

林德福強調，在台電的規劃之中，絕對沒有提出任何一個存放地點，就怕提出之後地方會產生不同的意見，未來將透過行政院非核家園小組當討論平台，結合眾人意見，包括政府機關，非政府組織，學術專家、地方人士等等，共同來面對核廢料處理問題，先凝聚社會共識再選址。

(中時)