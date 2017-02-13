旗鼓、前中渡輪調整票價 持一卡通民眾維持原價

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高市輪船公司宣佈，渡輪票價長期以來普遍低於其它縣市，為適當反映營運成本，提昇服務品質，今年3月1日起調整「鼓山-旗津」及「前鎮-中洲」航線票價，全票由25元調整為40元、優待票由原12元調高為15元、學生票20元調為25元、機車25元調為40元、自行車維持10元不變，同時提高電子票證使用率，使用一卡通乘客維持原票價。

輪船公司表示，乘客使用一卡通電子票證搭乘，具有方便攜帶、安全及無須準備零錢等多項優點，可節省處理現金成本，減少收取偽幣風險；更重要是，能有效縮短遊客等待時間，提昇年700萬乘客的搭乘品質，前年使用一卡通搭乘渡輪民眾僅佔22%，去年僅小幅提升至27%，希望乘客多加使用。

另為吸引國內外遊客，以最新綠能科技打造，每艘造價近8百萬的第3代太陽能船「愛河愛之船」，其舒適品質深受遊客稱讚，新闢的駁二至國賓站航線，以不同視角領略高雄河港之美，成功提升高雄國際觀光形象。

輪船公司指出，為反映高品質搭乘成本、並增加高市河港觀光產值，提升永續經營契機，愛之船觀光遊程今年1月1日調整票價，全票由120元調為150元、一般優待票由60元調為75元、團體票由110元調為140元，包船每艘船5000元，為回饋市民支持河港觀光發展，高市民全票及優待票將維持原價不予調整。

(中時)