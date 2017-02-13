高市長選舉 邱議瑩：也要顧慮市長感受

表態審慎評估參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩（前）13日表示，現階段重要的是勤走基層，選舉市長這件事要尊重民意外，也要顧慮市長感受，很多人動作之大，讓在位者不舒服。中央社記者謝佳璋攝 106年2月13日

表態審慎評估參選高雄市長的民主進步黨籍立法委員邱議瑩今天說，現階段重要的是勤走基層，選舉市長這件事要尊重民意外，也要顧慮市長感受，很多人動作之大，讓在位者不舒服。

民進黨中央評議委員會今天舉行會議討論是否開除對妻子家暴的台北市議員童仲彥，身兼中評會主委的邱議瑩會前受訪做上述表示。

2018年高雄市長選舉，民進黨已有立委劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁與林岱樺表態參選，邱議瑩昨天則在高雄的一場活動中表示會審慎評估是否參選，今天被問及此事，她表示參選市長是非常神聖事情，考慮層面非常多，現階段對她來講最重要是勤跑基層傾聽民意，高雄市民心中有定見要選出什麼樣的人當高雄市長。

高雄市長陳菊今天稍早接受廣播專訪時說，絕對沒有什麼接班人，她走過民主道路，本來就反對有什麼接班人；對此，邱議瑩說，陳菊對立委都很照顧，對她也不在話下，陳菊等於從小看著她長大，感情深厚不必多言，也一路提攜她、照顧她。

邱議瑩說，選舉市長這件事要尊重民意外，也要顧慮市長感受，「現在很多人動作之大，在位者應該心裡多多少少會有些不舒服，畢竟任期還有2年時間。」她就是做好本分，多傾聽民意、多勤走基層，為國家和高雄多做點事情。1060213

(中央社)