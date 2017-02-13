紐西蘭鯨屍膨脹成氣球 開洞洩氣防爆炸

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紐西蘭金灣（Golden Bay）有600多頭鯨魚擱淺在岸邊，當局今天幫300頭膨脹成「像氣球一樣」的鯨魚屍體開洞洩氣，以防牠們腐爛爆炸。

路透社報導，數百名救援人員週末在南島海灘拯救約400頭領航鯨，這是當地歷來最大規模鯨魚集體擱淺事件之一。

但仍有數百頭鯨魚死在岸上，保育部（Departmentof Conservation）拉起封鎖線，將鯨魚屍體圍起來，並呼籲民眾如果發現有鯨魚屍體在海面上漂流或被沖到附近岸上，請立即通知他們。

保育部在聲明中表示：「目前已將這塊區域封閉，不對外開放，因為鯨魚有爆炸的危險。」

保育部發言人告訴當地廣播電台，身穿防護衣的工作人員將花一整天時間，用刀子和長2公尺的針幫膨脹成「像氣球一樣」的鯨魚屍體，釋放體內積累的氣體壓力。

法新社報導，保育部官員表示，救援人員沒有發現再有鯨魚擱淺岸上。

保育部表示，昨天稍晚有約240頭鯨魚游回大海，這對協助拯救將近700頭擱淺的領航鯨的志工而言是個好消息。

保育部在聲明中表示：「今天早上保育員在金灣西邊的海岸線上進行搜索，最遠盡可能走到送別角（Farewell Spit）內側，沒看到有活鯨魚擱淺。」

估計總共有666頭鯨魚擱淺在南島北端的送別角岸上。（譯者：中央社陳昱婷）1060213

(中央社)