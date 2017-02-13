港11歲男童強逼女同學拍裸照 遭拘捕

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香港九龍城一所小學日前傳出有6年級的男學生強逼女同學拍攝裸照，這名女學生的家長得知後立刻報警。香港警方昨天晚間將這名11歲男同拘捕到案。

香港明報新聞網報導，這名涉案的男學生疑似用手機拍下女同學裸照，之後照片流出，有人透過手機互相傳閱而使事件曝光。女學生的爸爸獲知女兒被拍裸照，12日晚間決定報案。

香港警方獲報後隨即採取拘捕行動，將男童以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」為由拘捕到案。

香港教育局對此表示，已向校方確認這起事件，學校已啟動危機處理小組處理事件，會繼續與校方緊密聯絡，跟進事情發展及提供適切支援。由於警方正處理事件，不會作評論。1060213

(中央社)