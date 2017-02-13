雅加達選戰 考驗印尼建國精神及改革路

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「建國原則─求同存異─就是支持鍾萬學的理由」！印尼執政黨主席梅嘉娃蒂訴諸建國原則，號召選民支持鍾萬學連任，這攸關印尼的歷史及未來的改革。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，這次將有101個市、縣、省同步舉行選舉，其中最受關注的就是首都雅加達正副省長選舉。

3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出現任省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；在2014年總統大選中敗給佐科威的大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

雅加達首長選戰重要，因為這場戰役反映現今印尼政壇3大勢力的競逐。

印尼各界普遍預測，鍾萬學如果贏了省長選舉，他在2019年很有可能以現任總統佐科威副手之姿，搭檔角逐2019年正副總統大位。

而尤多約諾家族也想藉著阿古斯攻下首都首長寶座，延續民主黨的力量，並閃避可能的弊案清查。

而普拉伯沃雖然在2014總統大選中敗給佐科威，但企圖心強盛的他在賣力輔選的同時，公開表示將於2019年將參選總統，再度挑戰佐科威。

同時，雅加達首長選戰也牽動印尼首都及佐科威政府的改革之路。

目前印尼的情勢可說是政治改革新力量和既得利益集團等舊勢力間的對抗。前朝政客為首的舊勢力盤根錯節，根深蒂固，動用巨大財力，挑撥穆斯林的熱忱，企圖動搖佐科威的領導地位。

鍾萬學的命運與佐科威密不可分。兩人在任內的改革措施，影響舊勢力的生存空間，因此，各方反對力量藉著鍾萬學褻瀆可蘭經案，將矛頭指向佐科威政府，企圖動搖他的領導地位及改革之路。

此外，若干反對鍾萬學連任的穆斯林團體從去年11月開始，發動數波示威，以鍾萬學在演說中褻瀆可蘭經為理由，要求警方逮捕他。此一宗教褻瀆案已進入司法程序。

數萬名穆斯林昨天也聚集在雅加達獨立清真寺，呼籲民眾要支持穆斯林擔任雅加達首長，不要讓「非穆斯林」領導雅加達。

鍾萬學陣營因此在選前拋出「求同存異」建國原則訴求。

提名鍾萬學參選的梅嘉娃蒂在造勢活動中表示，很多人問她為何會支持鍾萬學，她的答案是，印尼獨立後她的父親、印尼國父蘇卡諾提出「建國五原則」，其中一項就是「求同存異」，即印尼各種族、宗教的民眾和平共處，大家都是印尼人。

梅嘉娃蒂直言，支持鍾萬學就是符合印尼建國原則的多元包容精神。

印尼穆斯林人口逾85%，各族群間雖存在歧異，不過，沒有任何穆斯林會質疑「建國五原則」的正當性及神聖性。

鍾萬學身兼基督徒及華人雙重弱勢族群的身分，舉起「求同存異」建國原則大旗，抬頭挺胸面對群眾。

15日登場的雅加達正副省長選舉將揭示印尼建國原則「求同存異」的精神是否禁得起考驗，以及中央、首都的改革之路能否延續。這一仗將決定印尼未來的命運。1060213

(中央社)