禽流感延燒 候鳥監測未發現H5N6病毒

H5N6高病原性禽流感疫情延燒，農委會自去年9月起候鳥監測增3倍至單月400件，迄今未發現H5N6高病原性病毒，防檢局坦言，原因可能跟採樣隨機的機率有關

為加強疫情監測，提早了解候鳥帶來何種病毒。農委會防檢局表示，每年10月到隔年4月進行的候鳥檢測，這段高峰期的每月採樣已調高為平均400件，對比5到8月平常期的100件，增加3倍。

不過防檢局坦言，截至目前，並沒有檢測出候鳥排遺有H5N6高病原性禽流感病毒，原因可能跟採樣隨機的機率有關。1060213

(中央社)