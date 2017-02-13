北加州水壩溢洪道岌岌可危 16萬居民撤離
北加州奧洛維爾湖水壩（Lake Oroville Dam）洩洪道嚴重侵蝕受損，加上連日大雨，隨時有坍塌的可能，據《沙加緬度蜂報》（Sacramento Bee）報導，當局已下令，要16萬居民立即撤離。由於大批民眾蜂擁而出，周日晚路上交通一片阻塞。
據《今日美國報》（USA TODAY）報導，當局說，水庫的輔助溢洪道狀況十分危險，一旦崩塌，可能會導致奧洛維爾湖的湖水失控地傾瀉而出。
據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，奧洛維爾湖位於舊金山東北約150英里（約241公里），是加州最大的人工湖之一，而高770英尺（約235米）的奧洛維爾湖水壩，則是全美最高的水壩。
此外，奧洛維爾湖是加州政府供水網路的核心，不僅負責供應中央谷（Central Valley）農業用水，也供應南加州居民與企業用水。
而標特郡警局（Butte County Sheriff）警長荷尼（Kory Honea）說，整個情況可能瞬息萬變，要避免最壞的狀況發生，他沒有等待的餘裕，只能盡快撤出居民。
谷歌地圖顯示，所有撤離的公路在大批人潮湧出下，全都打結，其中內華達郡（Nevada County）的49號高速公路（Highway 49）已變成單向道。
「警察跑來告訴我們要撤離，」雷薇雅絲（Kaysi Levias）氣急敗壞地說，「而沒給我們更多警告。」她說，自己和老公帶著兩個兒子和一隻狗，車裡塞滿了家當，這輩子從沒碰過這種狀況。有官員警告當地居民，溢洪道可能在1小時內崩塌。
(中時電子報)
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