在花燈內喝咖啡 係金Ａ！

造型像足球又像蜂巢的花燈，是咖啡業者徐貽鴻的創意。(許素惠攝)

這座花燈不怕踩踏，可以入內喝咖啡休憩。(許素惠攝)

花燈內是個小咖啡廳。(許素惠攝)

在花燈內喝咖啡?台灣燈會兩座燈王遭焚毀，令遊客十分惋惜，不過，燈區內還有許多很有特色及創意的花燈，不少作品都是空前鉅作，例如遊客踩垮平台就是為了看10米高的霹靂巨偶演出，首度嘗試由怪手操演，而看似燦爛奪目的花燈，也可以讓人在花燈內喝咖啡。

咖啡業者徐貽鴻以環保友善大地的理念出發，打造像足球又像蜂巢，還有種籽意象的花燈，堅固不怕踩踏，還能在內部喝咖啡休息，創意十足。

(中時)