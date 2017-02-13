時代力量推法庭直播 籲司法院不要當鴕鳥

時代力量立法院黨團總召徐永明（中）呼籲司法院不要當鴕鳥。（方濬哲攝）

時代力量立法院黨團總召徐永明今日表示，法庭直播具有基本法律教育功能及透明化效果值得嘗試，呼籲司法院不要當鴕鳥，應該要積極一點。

司法改革國是會議即將登場，徐永明指出，司法改革是新政府的施政目標，法庭開庭時，應該要直播，讓民眾更了解審判過程，而且這在技術上不是問題，若司法院對法庭直播有任何疑慮，可以到立法院看看直播的狀況。

(中時)