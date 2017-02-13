狹路相逢 男子於旗山老街遇仇人持刀又撞車 嚇壞路人
旗山老街昨天晚間發生有人開車衝撞，還當街拿刀互嗆的糾紛！陳姓嫌犯偷竊黃姓被害人機車後，騎乘贓車到旗山老街閒逛，兩人狹路相逢，被黃某發現，雙方發生擦撞，幸無人受傷，陳嫌趁隙逃逸，警方在黃某機車上發現一把電擊棒，將他以非法持有電擊棒依社會秩序維護法究辦。
陳嫌逃離後攔下一輛計程車搭乘逃逸，晚間9時，在旗山區旗南一路時，卻在路上被有宿怨的男子開車攔下，陳嫌趁司機下車時跳上駕駛座，自己開著計程車於旗山社福館方向沿路衝撞，波及3輛車，車上2人受傷。
警方最後在旗山天后宮前逮捕陳嫌，在他身上起獲西瓜刀1把，員警將帶返所內偵訊後，全案依竊盜、毀損、殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。
(中時)
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