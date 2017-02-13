整頓市容 頭份市公所15日起畫設機車格
苗栗縣頭份市街道為雙向單一車道，常見汽機車違停亂象，市公所從15日開始在中正路、日新街及上下公園等市區主要幹道畫設390格機車停車格，預計施作1個月，市長徐定禎希望設置機車格後能有效整頓市容，同時清除路霸，改善違規停車情形。
畫設停車格從15日至3月15日為期1個月，將分3階段施工，第1階段先在中正路（民族路至和平路）、第2階段為中正路（和平路至日新街），第3階段為上公園。
市長徐定禎說明，中正路是頭份市區主要幹道，兩旁商家林立且車流量大，但路幅只有13米寬，汽機車時常違規亂停，路邊長期被路霸佔用，影響用路人安全。
為解決長期佔用道路、併排停車等亂象，市公所決定先在3路段畫設機車停車格，免費供民眾停放。同時也將畫設禁止停車的黃線，方便店家卸貨、民眾採購臨時停車。
徐定禎指出，上、下公園周邊違停情況嚴重，也將全面畫設紅線禁止停車，施工期間民眾可將車輛停放在和平、信義及仁愛等路段。
(中時)
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