暖冬流感疫情減緩 病毒性腸胃炎激增

今年適逢暖冬，中國醫藥大學兒童醫院兒童急診科醫師陳德慶13日提醒，病毒性腸胃炎卻比去年同期增加5成，開學後擔心流行高峰再現，一定要落實勤洗手。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年2月13日

今年適逢暖冬，中國醫藥大學兒童醫院兒童急診科醫師陳德慶今天說，流感疫情雖減緩很多，但病毒性腸胃炎卻比去年同期增加5成，開學後擔心流行高峰再現，一定要落實勤洗手。

陳德慶表示，今年是個暖冬，加上流感疫苗的接種率提高且疫苗保護力也很好，所以這個冬天的流感疫情減緩了很多，然而從去年底開始，就一直有許多病毒性腸胃炎的個案，且疫情似乎仍未平靜。

陳德慶指出，在春節期間，就有一名3歲小男童出現嘔吐症狀，只要一吃東西或喝水就吐，根本無法進食，到了晚上更出現發燒和腹瀉現象，緊急送醫急診，還好在醫院打完點滴及服藥後就緩解了，而男童的5歲哥哥也在前幾天出現相同症狀。

陳德慶表示，病毒性腸胃炎就是病毒造成的腸胃發炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腸瀉、發燒等，且病毒性腸胃炎的傳染力很強，只需很少的病毒就足以致病。此外，病人在還沒有症狀前就可能會傳染病毒，而這些病毒在環境中的生存能力又很強，所以病毒性腸胃炎常常會一人得病，全家遭殃。

由於病毒性腸胃炎是典型的病從口入，就是病毒從嘴巴進入消化道後引起症狀，陳德慶擔心，今天起各級學校已經開學，可能引發另一波傳染高峰期，他提醒要預防病毒性腸胃炎就是做好手部清潔和環境消毒，避免手部接觸到病毒後再送進嘴巴裡，另特別要注意，酒精對病毒性腸胃炎的預防效果不好，應該要使用較高濃度的漂白水才能確實殺死病毒。1060213

(中央社)