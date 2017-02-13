北韓射飛彈 陸反THAAD陷尷尬
美國總統川普上任後，北韓首度試射彈道飛彈，引起關切。英國廣播公司（BBC）中文網發表文章說，川普在「一中」問題讓步，加上北韓此舉，北京反對THAAD部署的理由將更少。
文章指出，北韓12日試射彈道飛彈後，外界一方面關注川普將如何向中國大陸施壓管控北韓；另一方面也關注中國大陸將如何因應北韓這一舉措牽動的東北亞局勢。因為，川普在競選期間曾主張向北京施壓，管控北韓的冒進舉措。
文章說，川普上任後，美中之間的緊張關係似乎有緩解的跡象，他與中國大陸國家主席習近平通電話時，更表示將「遵循一個中國政策」。因此，外界普遍分析，川普在「一中」問題上讓步後，北京將在包括北韓擁核等問題上，與美國保持合作態度。
這篇文章指出，北韓這次試射飛彈後，中國大陸除可能表示反對外，還須面對的另一個棘手問題，就是南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，或稱薩德反導系統）。
文章直指，北韓這次試射飛彈，將使美國與南韓在THAAD的部署問題上「更加理直氣壯」，連帶使中國大陸反對部署THAAD的「理由更少」。而川普希望中國大陸施加壓力管控北韓，也就增添了更多的變數。1060213
(中央社)
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