小清新女棋士俞俐均 赴韓培訓目標世界
藝人周子瑜赴韓發展引起熱烈關注，而圍棋界也有正妹前進韓國，17歲的俞俐均有著烏黑長髮，加上無邪的大眼睛，被譽為「小黑嘉嘉」，她希望未來能在世界賽充分發揮。
俞俐均有著清新、甜美的外型，國中時期就曾在北市青年盃圍棋錦標賽奪得第3名，「又強又正」的她，當時就是學校的風雲人物。
其實俞俐均從4歲就開始接觸圍棋，雖然剛開始只是陪姊姊上圍棋課，但俞俐均也著迷黑子白子在棋盤上的進退防守，「學圍棋也讓我更專注、喜歡思考。」
俞俐均在13歲時入段，寫下最年輕獲得職業初段女棋士的紀錄，也是「紅面棋王」周俊勳第一位正式女弟子。她在去年5月收到韓國棋院的邀請，之後前往韓國正式培訓，因此她也努力學韓文， 並獲得維多莉亞韓語中心贊助，為日後發展做準備。
「在韓國的生活很規律，週一到週五每天早上7點多起床。」俞俐均說，宿舍距離棋院大概需要1個小時左右的通勤時間，而她必須在早上10時之前到達韓國棋院，然後開始接受訓練，一直到晚上7時左右，也交到許多新朋友，相當受到照顧。
俞俐均表示，未來的夢想就是希望成為很厲害的職業棋士。但對於什麼樣的程度是很厲害？她臉上掛著無辜的眼神，停頓一會兒，然後笑著說，「就是很厲害、超厲害。」希望有世界冠軍的實力，近期的目標和期待，是希望可以在世界賽的預選賽好好發揮。
黑嘉嘉近來轉戰演藝圈，俞俐均對於「小黑嘉嘉」的稱號，她認為，黑嘉嘉厲害棋藝是她學習的目標，不過還是希望外界直接叫她的名字。1060213
(中央社)
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