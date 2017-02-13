王光祿打獵案 最高檢彙整8大法律意見

台東布農族獵人王光祿非常上訴案，最高法院在去年11月29日及今年2月9日兩次開庭，最高檢察署當時派3名檢察官主張確定判決適用法則不當，今天彙整補充8大法律意見公布官網。

王光祿自稱為獵捕山產給95歲的母親吃，民國102年7月，以撿來的獵槍獵殺保育類長鬃山羊和山羌，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法判處3年6月徒刑定讞。檢察總長在104年12月15日認為確定判決有適用法則不當之違法，提起非常上訴。

最高檢察署今天官網公布新聞稿指出，原住民族持用改造獵槍獵捕保育類野生動物成罪否，各級法院見解不一，應儘速釐清統一等8大補充法律意見。1060213

(中央社)