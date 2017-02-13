親民黨團：追黨產應就事論事 勿無限上綱

親民黨立法院黨團今天表示，救國團若有佔用國家的財產，「該還就要還」，但追討國民黨黨產也應就事論事、兼顧程序正義，不能無限上綱。

最高法院判定救國團使用的「志清大樓」應返還國家、行政院不當黨產處理委員會24日也將召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。

對此，親民黨團今天發出新聞稿表示，救國團的成立有其歷史背景，從成立開始就獨立於政黨之外，參加救國團的活動更是許多4、5、6年級生共同回憶。國產該還就還，但追討國民黨黨產也應就事論事、兼顧程序正義，不能無限上綱。

親民黨團表示，過去救國團對於培養時代青年的功能與貢獻不能抹煞，成立60多年以來，提供青少年教育性、公益性、服務性、健康性方面的輔導，也培育了許多優秀的青年。救國團的成立有其歷史背景，不論是稱為「三民主義青年團」或是「中國青年反共救國團」，都是為國家訓練、培養人才，並不是為政黨培養人才。

親民黨團認為，救國團若有佔用國家的財產，「該還就要還」，但追討國民黨黨產要公正透明，合情合理，兼顧社會安定和諧，而不該以清算鬥爭的報復心態為之。如此，才符合國家的利益，和多數民眾的期待。1060213

(中央社)