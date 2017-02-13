圓石灘高球賽 史畢斯奪冠

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美國高球好手史畢斯在圓石灘配對賽末輪打出2鳥、0柏忌的70桿，最後以4輪總計268桿成績奪冠。台灣選手潘政琮則是在打完3輪後遭到淘汰。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金720萬美元（約新台幣2億2391萬元）的AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am ），當地時間9日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

史畢斯（Jordan Spieth）前3輪陸續打出68桿、65桿、65桿，末輪他抓下2隻小鳥，沒有吞下柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，最終以4輪總計低於標準桿19桿的268桿成績奪冠。

潘政琮前3輪分別打出77桿、73桿、70桿，未能取得晉級。1060213

(中央社)