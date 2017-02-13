文熙俊與Crayon Pop昭燏婚禮像歌手聚會

南韓元祖偶像男團H.O.T.出身的歌手文熙俊和女團Crayon Pop成員昭燏於昨天下午2時，在首爾新羅酒店舉行結婚典禮。在眾多大明星的祝福聲中，兩人步入婚姻殿堂。

南韓「日刊體育」今天報導，當天雖然天氣寒冷，但大半個娛樂圈都出席典禮，為兩人獻上祝福。

據報導，綜藝主持人趙友鍾擔任婚禮司儀，H.O.T.出身的歌手安七炫演唱了祝歌、Tony朗誦祝詩，展示不同尋常的義氣。Crayon Pop成員金美也為昭燏朗誦祝詩。

整個婚禮就像一場歌手聚會，前來祝賀的賓客大部分是歌手，有女團SES出身的女歌手Sea，女團SISTAR和AOA草娥等。另外，著名諧星兼主持人劉在錫也到場祝賀，引人矚目。

文熙俊與昭燏在婚禮儀式開始前的記者會上表示，「因為太過緊張，睡不著覺」。兩人爆料互稱對方為「親愛的」以及「小狗」，還提到遊艇求婚後昭燏感動落淚的故事。

昭燏透露自己喜歡上文熙俊的原因，稱「文熙俊是一個細緻入微體貼別人的人，看向我的目光很溫暖，笑起來的樣子也很單純」。

文熙俊則表示，「昭燏是一個樸實善良的女孩，經常是一副愉快幸福的模樣。」

據報導，文熙俊與昭燏相識於2016年4月，在戀情曝光之前，兩人於去年11月突然宣布婚訊。1060213

(中央社)