文熙俊與Crayon Pop昭燏婚禮像歌手聚會
南韓元祖偶像男團H.O.T.出身的歌手文熙俊和女團Crayon Pop成員昭燏於昨天下午2時，在首爾新羅酒店舉行結婚典禮。在眾多大明星的祝福聲中，兩人步入婚姻殿堂。
南韓「日刊體育」今天報導，當天雖然天氣寒冷，但大半個娛樂圈都出席典禮，為兩人獻上祝福。
據報導，綜藝主持人趙友鍾擔任婚禮司儀，H.O.T.出身的歌手安七炫演唱了祝歌、Tony朗誦祝詩，展示不同尋常的義氣。Crayon Pop成員金美也為昭燏朗誦祝詩。
整個婚禮就像一場歌手聚會，前來祝賀的賓客大部分是歌手，有女團SES出身的女歌手Sea，女團SISTAR和AOA草娥等。另外，著名諧星兼主持人劉在錫也到場祝賀，引人矚目。
文熙俊與昭燏在婚禮儀式開始前的記者會上表示，「因為太過緊張，睡不著覺」。兩人爆料互稱對方為「親愛的」以及「小狗」，還提到遊艇求婚後昭燏感動落淚的故事。
昭燏透露自己喜歡上文熙俊的原因，稱「文熙俊是一個細緻入微體貼別人的人，看向我的目光很溫暖，笑起來的樣子也很單純」。
文熙俊則表示，「昭燏是一個樸實善良的女孩，經常是一副愉快幸福的模樣。」
據報導，文熙俊與昭燏相識於2016年4月，在戀情曝光之前，兩人於去年11月突然宣布婚訊。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。