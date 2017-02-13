聯邦盃女網世界二組 中華隊不敵俄羅斯

聯邦盃女網賽世界二組在莫斯科開打，中華隊13日最終以點數1比4敗給地主俄羅斯，圖為俄羅斯選手薇珂妍塞娃（Natalia Vikhlyantseva）。（四維基金會提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月13日

聯邦盃女網賽世界二組在莫斯科開打，中華隊今天最終以點數1比4敗給地主俄羅斯，接下來中華隊將於4月出征世界二組的升降賽，爭奪世界二組資格。

首日賽程前兩點單打，中華隊和俄羅斯形成1比1平手，而後兩點單打，張凱貞以4比6、5比7輸給瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova），李亞軒以1比6、2比6敗給薇珂妍塞娃（Natalia Vikhlyantseva）。

第5點雙打已無關勝負，而詹謹瑋與徐竫雯也以3比6、5比7輸給布林克娃（Anna Blinkova）和卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）。1060213

(中央社)