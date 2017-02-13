朱壽騫將任宜蘭副縣長 綠營認同

民主進步黨籍、前體委會副主委朱壽騫將出任宜蘭縣副縣長。民進黨宜蘭縣黨部今天說，予以肯定與期待。

宜蘭縣長林聰賢接掌農業委員會主委，縣長職缺由無黨籍的副縣長吳澤成代理後，因為吳澤成先前已表態不參選明年縣長選舉，未來的副縣長人選，將可能影響縣長選戰布局。

隨此發展，尤其是先前傳出副縣長人選可能是非綠營的前宜蘭縣教育處長吳清鏞之後，綠營政壇曾一度波浪漣漪。有綠營人士直指，這樣豈不是讓民進黨在宜蘭淪為在野黨，希望林聰賢不要留下爛攤子，回宜蘭解決問題。

民進黨宜蘭縣黨部主任委員林進財更曾撂下重話，基於政黨政治機制，建議吳澤成在尋找副縣長人選時，應慎重考慮任用民進黨籍、具民意基礎，且對縣政熟悉的人士來擔任，否則未來縣府的相關事務將與民進黨無關。

宜蘭縣副縣長今天確定由朱壽騫出任後，林進財認為，在現今宜蘭縣政府政務繁多待推動的情況下，由朱壽騫擔任副縣長，表示肯定。

林進財表示，朱壽騫是前行政院長游錫(方方土)時期的內閣重要人士，也是宜蘭人，行政歷練豐富。相信未來在縣政推動上，朱壽騫會繼續堅持宜蘭價值與宜蘭精神，為宜蘭永續發展努力；縣黨部對朱壽騫的施政期待，充滿高度信心。

林進財呼籲縣府，日後應強化黨政平台與建立公民對話管道，希望多藉由平台溝通，了解民意，才不致於在重大施政決策上出狀況後再修正，否則會造成人民對民進黨的期待落空，影響民進黨在宜蘭的綠色執政招牌。

宜蘭縣議長陳文昌說，站在議會監督立場，於公認為，縣府這項重大人事決策，不宜在昨天深夜敲定，讓人有小圈圈決策的不良觀感；於私認為，朱壽騫長期投入全國體育事務，也擅長溝通協調，他給予無限祝福。1060213

(中央社)