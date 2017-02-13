火雞禽流感大撲殺，雞肉飯業者不受影響

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火雞肉飯均是熟食，業者請消費者安心食用。（市府衛生局提供）

嘉義市長涂醒哲呼籲業者勿漲價。（廖素慧攝）

台南火雞飼養場爆H5N6亞型高原性禽流感，大量撲殺火雞，嘉義是火雞肉飯的重鎮，名店劉里長火雞肉飯負責人劉宗源表示，供貨量尚屬穩定，不會漲價，火雞肉均煮熟，消費者食用安全無虞。市長涂醒哲呼籲業者，不要聞風漲價。

嘉義市約有200餘家雞肉飯業者，大部分業者使用國產火雞肉，此次爆火雞禽流感，業者及消費者都關注火雞供貨及價格。

劉宗源說，嘉義市雞肉飯業者每天用量約1隻至數隻火雞，火雞的價格先前已漲一波，業者大多自行吸收，並未漲價，此次火雞禽流感，因業者可向其他縣市飼養場進火雞，貨量充足，應不致漲價。

(中時)