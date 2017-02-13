高雄市李科永紀念圖書館延宕3年 今天在環團抗議聲中復工
因護樹聯盟等環團抗議而延宕停工3年的李科永紀念圖書館，13日復工。在環團抨擊「私結財團、霸用公地」抗議聲中，拆除老舊無使用執照的兒童玩具圖書館進行整地。
高雄市立圖書總館長潘政儀表示，3年來，市府史無前例地，3度調整設計圖回應不同意見者訴求，由原設計500坪降為181.76坪，占中央公園面積不到6/1000；建築物高度由18公尺降為12.5公尺，與相鄰文學館高度相近，現地移植樹木更由47棵大幅減少為1棵。依復工設計圖，這座圖書館落成後將被公園樹木環抱其中。
3年間，正反意見交雜，市府也罕見地自103年迄今，歷經自辦15場說明會、1場公聽會，及參與1場民間論壇及市議會5場公聽會。
最後，市府依議會附帶決議於105年委請研考會辦理民調，結果顯示64%居民期待圖書館興建，讓前金區也有一座社區圖書館。
此民調也成為復工最大推力，決定復工，並修改設計圖，希望創造多贏局面。
10餘名環團等地方人士上午到工地舉牌抗議，抨擊市府圖利財團，抗議者一度推工地圍籬鐵門表達抗議，但怪手已順利拆除老舊的兒童圖書館。
工地保全人員勸阻抗議者，並未有激烈排除動作，警方則在旁警戒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。