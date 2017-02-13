高雄市李科永紀念圖書館延宕3年 今天在環團抗議聲中復工

我要評比

李科永紀念圖書館復工，怪手拆除老舊無使用執照的兒童圖書館。（李義翻攝）

李科永紀念圖書館復工，環團等地方入士在工地外舉牌抗議。（李義翻攝）

因護樹聯盟等環團抗議而延宕停工3年的李科永紀念圖書館，13日復工。在環團抨擊「私結財團、霸用公地」抗議聲中，拆除老舊無使用執照的兒童玩具圖書館進行整地。

高雄市立圖書總館長潘政儀表示，3年來，市府史無前例地，3度調整設計圖回應不同意見者訴求，由原設計500坪降為181.76坪，占中央公園面積不到6/1000；建築物高度由18公尺降為12.5公尺，與相鄰文學館高度相近，現地移植樹木更由47棵大幅減少為1棵。依復工設計圖，這座圖書館落成後將被公園樹木環抱其中。

3年間，正反意見交雜，市府也罕見地自103年迄今，歷經自辦15場說明會、1場公聽會，及參與1場民間論壇及市議會5場公聽會。

最後，市府依議會附帶決議於105年委請研考會辦理民調，結果顯示64%居民期待圖書館興建，讓前金區也有一座社區圖書館。

此民調也成為復工最大推力，決定復工，並修改設計圖，希望創造多贏局面。

10餘名環團等地方人士上午到工地舉牌抗議，抨擊市府圖利財團，抗議者一度推工地圍籬鐵門表達抗議，但怪手已順利拆除老舊的兒童圖書館。

工地保全人員勸阻抗議者，並未有激烈排除動作，警方則在旁警戒。

(中時)