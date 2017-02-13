NBA》天寒地凍幹啥去？ 豪哥說當然吃火鍋囉
台灣近日在寒流侵襲下許多人冷到不敢出門，此時美國紐約受到暴風雪所害，但積極復健的林書豪決定犒賞自己邀請兩位友人到著名的華人餐廳吃火鍋去。
林書豪在臉書放上了短片，「開頭就說今天非常冷，我就是想要吃火鍋。」影片中桌上擺滿了各式各樣的美食，鏡頭中看到了這家餐廳是在美國非常有名的「豆撈坊」，總部開在上海的豆撈坊，全球有幾十家分店，豆撈源自於澳門，諧音是「都撈」，強調各式手工丸子，在紐約頗負盛名，可惜台灣並沒有引進。
林書豪近來復原狀況很理想，但球隊例行練習的時候並未下場，只些微的做了跑步和伸展，由於本周是全明星賽周，因此，林書豪最快也要等到明星賽結束後，球迷想要看到豪哥打球英姿恐怕還要等等了。
(中時電子報)
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