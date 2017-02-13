原住民族語保母開放遴選。（吳江泉翻攝）

原住民族語保母開放遴選，歡迎族人報名。（吳江泉翻攝）

在大家引頸期盼下，原住民族委員會終於在今（2017）年預計新增80名族語保母，另外也獎助將幼兒送托族語保母托育的家庭，凡參與的族語保母及送托家庭，每照顧1名原住民嬰幼兒的族語保，每月獎助新台幣3,000元及送托核定族語保母之家庭，每月獎助2,000元。高市府原民會歡迎符合資格的族人朋友把握機會，趕快申請。

高市府原民會表示，原住民族語扎根補助計畫主要在建構最自然的族語文化學習環境，推動全族語幼兒托育，落實族語學習家庭化、部落化，並提供部落（社區）在地就業機會。自102年起推動至今已邁入第4年，期間有2年(104~105年)未新增招考族語保母，有意者相關詢問電話不斷，今年開放遴選，請民眾務必把握機會。

原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，高雄市是全國唯一擁有16個原住民族群的縣市，截至目前本市族語保母人數有37名、幼兒數53名分別在3個原住民區及都會地區。而本市布農族保母林天生更獲選105年全國優秀族語保母，市府將持續推動，期待越來越多的族人能一起加入族語保母的行列。

招考報名即日起至2月20日截止，凡家中能說流利原住民族語且有三等親以內1足歲以上至5歲以下未就讀幼兒園的原住民籍幼兒的族人或市民，皆歡迎踴躍報名；另新招考一般保母即領有保母人員技術士證照或高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書或托育人員(保母)專業訓練課程結業證書者，上開領有其中一項證書者，也非常歡迎踴躍報名。

報名方式請填妥報名表、檢附相關證明文件，郵寄高雄市政府原住民事務委員會教育文化組(地址:高雄市鳳山區光復路二段132號2樓)或親送。簡章資料請逕向原民會教育文化組索取或網站-最新消息(http://www.coia.gov.tw)處下載；洽詢專線（07）740-6511*507古小姐。

(中時)