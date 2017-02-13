吳成典：誓死反對核廢料放金門

金門縣副縣長吳成典（圖）13日表示，把核廢料放在金門這麼美麗的島嶼內，「沒有天良」，是看不起金門島和住民嗎？縣政府和民眾誓死反對。中央社記者黃慧敏攝 106年2月13日

金門縣副縣長吳成典今天表示，把核廢料放在金門這麼美麗的島嶼內，「沒有天良」，是看不起金門島和住民嗎？縣政府和民眾誓死反對；如政府不尊重民意，「我們也只好硬幹」。

傳核廢料最終處置場址地點選項有4個無人島。台電公司今天並未證實，只表示提交原能會的相關報告未提及可能候選場址，而且選址作業將由非核家園小組凝聚共識推動。

媒體報導指出，蘭嶼核廢料遷移計畫，台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案獲經濟部贊成，經半年調查，台電已篩選出4個候選場址，分別在基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。而金門縣烏坵鄉曾是候選場址之一。

吳成典表示，烏坵是金門最小的鄉，當地居民靠著微薄的海帶、海藻辛苦生活，金門人對烏坵有很深的情感，如果核廢料考慮放置到烏坵，十分不妥，金門縣政府不能接受，絕對反對將核廢料處置場設在金門土地。

身為金門人，吳成典誓死保護金門這塊土地，他說，政府對金門的照顧不夠多，但設核廢料處置場時才考慮到金門，「天下有這個道理嗎？新台幣8000億交通建設等內需經費，怎沒有金門？」

至於由公投決定設置處置場，吳成典研判民意不可能通過，但如果政府不遵守民意硬幹，「我們也只好硬幹」。他說，政府決策不能這麼做，這會造成政府和民意的對立。

吳成典說，政府做決策不能因為這裡人少，就硬壓，忽略民意非常危險；而且金門離大陸這麼近，核廢料倒進金門，泉州、廈門不會怕，是不可能的。

此外，吳成典透露，當年會回金門從政，是因為在美國深造時聽說政府有意將核廢料放到金門。他說，當時美國專家認為，火成岩和花崗岩最適合儲存核廢料，而且金門地質屬花崗岩，連坑道都挖好了；當時他聽了很氣氛，誓死反對把廢料放到金門。

吳成典說，他回金門25、26年以來，密切注意此事，如果核廢料放在是這麼美好的金門島，「沒有天良」，是看不起金門島和住民嗎？1060213

(中央社)