高市本週12場徵才 1800個職缺

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高雄市政府勞工局訓練就業中心本週舉辦12場徵才活動，總計1878個職缺，包括科技業、傳產業、餐飲服務業、批發零售及清潔保全業等，歡迎想轉業或待業的民眾參加。

2月14日(二)上午10時，於楠梓就服站有「勝威保全」招募30人；下午2時「群創光電」於三民就服站徵求50名設備技術士及助理技術員；緊接著下午2時30分於中區就服站有「寶雅國際、順遠工程、大博鋼鐵、鑽荃公司」開出112名職缺。

2月15日(三)下午2時有2場徵才，第一場於三民就服站，「國賓大飯店、大綜電腦系統公司、保時潔清潔公司、漢衛保全」招募94名員工；另一場為「仩宏企業、三商行公司、景航企業、維盛發企業」徵求76名門市儲備幹部、店長及操作員等。

2月16日(四)下午2時也有2場徵才活動，「中央保全、捷丞實業、信實公寓大廈管理維護公司、榮工工程」在左營就服站徵求318名儲備幹部、日夜班環保助理等；另外鳳山就服站則有「賢輝企業、坤鍠不銹鋼公司、谷林科技、龍陞鋼鐵」招募66人。

2月17日(五)上午10時，於鳥松就服台有「統一超食代公司」招募10人；下午2時「聯僑鋼鐵、奇英工程、凱喬科技、運錩鋼鐵」於鳳山就服站開出48名職缺；下午2時30分於小港區山明里活動中心則有社區型徵才，「博御興業公司、敏盛機電工程、同安企業、鑫清環保科技」聯合徵求282名機械/輪班技術員、堆高機操作員、天車操作員等。

2月18日(六)上午9時於岡山區公所有「益通光能、台南紡織、鍵財機械企業、喬稜精密工業」招募682名化工助理工程師、外銷業務及會計等職缺；下午2時30分「芮可企管顧問、龍生工業、楠梓電子」於楠梓區翠屏里活動中心徵求110名檢查技術員、機台操作員。

訓就中心主任陳石圍表示，年後轉職旺季，廠商求才動作增多，歡迎求職朋友多加瀏覽訓就中心網站及下載「愛工作」APP，了解各場次職缺特性與應徵需求，在履歷中突顯自己的經歷與專長，將更能獲得廠商青睞。歡迎電洽：733-0823轉408。

(中時)