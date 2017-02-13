悄飛洛杉磯二度蜜月 Rain金泰希甜看葛萊美
韓國小天王Rain和金泰希愛情長跑5年，在上月低調完婚，日前也順利結束峇里島蜜月之旅，沒多久後，接著2人又被捕捉現身美國洛杉磯，引外界推測他們是去二度蜜月，今（13日）Rain便PO出參加葛萊美獎的認證照，夫妻倆似乎一同前往與會這盛典。
第59屆葛萊美音樂獎今在洛杉磯舉行，愛黛兒、女神卡卡、碧昂絲、火星人布魯諾等大咖輪流登台表演，陣容相當豪華，其中，「靈魂歌姬」愛黛兒入圍5項全拿獎，成為本屆葛萊美最大贏家。
而Rain、金泰希日前曾被目擊現身洛杉機街頭甜蜜逛街，今Rain就在IG貼出前往葛萊美獎現場的照片，看來此行程也是小倆口這趟二度蜜月的重點之一，網友見狀則喊話，希望他們能多曬曬合照秀恩愛。
(中時電子報)
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