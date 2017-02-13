前鎮住商大樓清晨火警 4人平安救出

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前鎮區一棟住商大樓4樓今晨發生火警，警消救出4人。（柯宗緯翻攝）

前鎮區一棟住商大樓4樓今晨發生火警，警消救出4人。（柯宗緯翻攝）

高市今晨不平靜，2點42分左右，前鎮區林森三路、三多路一棟7層樓住商大樓火警，警消派出25車、65人前往灌救，火勢不斷從4樓窗戶竄出，消防隊拉起水線全力搶救，直到3點12分後撲滅，陸續救出4名民眾，其中4樓兩名女住戶輕微嗆受送阮綜合醫院治療，5樓夫婦未受傷不願就醫。

警消表示，起火點疑為4樓客廳，現場分離式冷氣、木櫥櫃被燒得焦黑，是否因為電線走火，仍須調查釐清。

(中時)