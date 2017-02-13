安南醫院引進經準影像導引設備 提高腫瘤治療精準度

我要評比

安南醫院引進「精準影像導引放射線治療」，費用比教學醫院便宜兩成，患者等待治療時間也較短。（安南醫院提供）

「精準影像導引放射線治療」可藉由影像精準定位腫瘤位置。（安男醫院提供）

癌症患者身上的腫瘤，每天難免會因為移動，產生0.4至2公分的位移，在放射線治療過程中影響精準度，安南醫院引進影像導引機，更精準的給予治療，一位有肝腫瘤的李姓老伯伯去年起連續五周，每天在談笑中完成10分鐘療程，至今未再復發。

80歲的李伯伯患有C型肝炎，分別在7年前與5年前發現肝癌，發現的早，在腫瘤很小時，就以「射頻治療」的方式，每天10分鐘採放射線照射，慢慢將腫瘤消除。

C肝患者的腫瘤容易復發，李伯伯近年陸續罹患糖尿病、腎臟病，體力大不如前，去年5月再度在靠近膽囊附近發現2公分的肝腫瘤，無法再以手術或者射頻治療這些高危險性的方式進行。

安南醫院放射腫瘤科醫師詹凱翔評估後，決定改採「精準影像導引放射線治療」，一樣非侵入性，但更精準、副作用更小的治療方法。

詹凱翔表示，在接受治療時，患者即使躺在床上，都會因為些微移動、呼吸、腸蠕動而讓種流產生位移，光靠肉眼難以查覺，造成治療上的誤差，但「精準影像導引」是機器根據腫瘤影像掃瞄，治療起來更為準確。

李伯伯去年6月起，每天治療10分鐘，連續五周，並未出現不適，治療中時常與醫護人員談笑風生，療程結束後，追蹤他體內的胎兒蛋白指數恢復正常值，至今未再復發。

安南醫院引進「精準影像導引放射線治療」儀器，是教學醫院等級設備，雖非建保給付，但收費與教學醫院便宜兩成。詹凱翔提醒，此種治療方式副作用較小，但並非全無副作用，患者同意前須自行斟酌。

(中時)