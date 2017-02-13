北市西園路2段140巷道路施工 15日起單向通行

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為了改善台北市西園路2段140巷排水不良問題，台北市水利處表示，將於2月15日起進行雨水下水道管涵新設施工，艋舺大道往西園路2段方向，將無法通行，請過往車輛及行人注意安全，提早改道行駛。

水利處表示，考量工程施作的影響，施工將採4階段逐步開挖來埋管。前兩階段工區開挖及架設圍籬後，道路寬度將縮減為4公尺，期間東往西方向仍然維持通行（西園路2段往艋舺大道），但西往東方向（艋舺大道往西園路2段），因路寬不足，屆時將無法通行，請用路人提前改道行駛。

後兩階段工區圍籬架設後，道路寬度縮減為5.6公尺，因路寬尚有空間，將可提供車輛雙向通行，過往車輛請注意安全。另考量施工階段路寬縮減，為減少交通衝擊，將暫時塗銷周邊停車格位，禁止路邊停車，等工程完工後，再一併辦理路面銑鋪及停車格位復舊，工程預定今年7月底前完工。

(中時)