葛萊美獎 愛黛兒大贏家
英國鐵肺歌后愛黛兒（Adele）今天以「Hello」贏得第59屆葛萊美獎最佳年度唱片和年度歌曲大獎，並以「25」獲頒最佳年度專輯殊榮。
愛黛兒稍早也榮獲最佳流行歌手獎和最佳流行專輯獎。
根據法新社，愛黛兒上台接過獎座時，不忘向入圍同獎項的碧昂絲（Beyonce）致敬：「我們所有藝人都崇拜妳，妳是我們的明燈。」
台下的碧昂絲看起來十分感動。
最佳年度唱片獎，愛黛兒擊敗的對手包括美國流行樂天后碧昂絲「女力來襲」（Formation）、丹麥盧卡斯葛拉漢樂團（Lukas Graham）「那年七歲」（7 Years）、美國R&B天后蕾哈娜（Rihanna）與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）的「加把勁」（Work）及美國二十一名飛員樂團（Twenty One Pilots）「輾轉難眠」（Stressed Out）。
其他無緣贏得最佳年度專輯獎的入圍者，包括碧昂絲「檸檬特調」（Lemonade） 、小賈斯汀（Justin Bieber）「我的決心」（Purpose）、德瑞克「傲視」（Views）及斯特吉爾辛普森（Sturgill Simpson）「給水手的地球指南」（A Sailor's Guide To Earth，暫譯） 。（譯者：中央社盧映孜）1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。