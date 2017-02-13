葛萊美獎 愛黛兒大贏家

我要評比

英國鐵肺歌后愛黛兒（Adele）今天以「Hello」贏得第59屆葛萊美獎最佳年度唱片和年度歌曲大獎，並以「25」獲頒最佳年度專輯殊榮。

愛黛兒稍早也榮獲最佳流行歌手獎和最佳流行專輯獎。

根據法新社，愛黛兒上台接過獎座時，不忘向入圍同獎項的碧昂絲（Beyonce）致敬：「我們所有藝人都崇拜妳，妳是我們的明燈。」

台下的碧昂絲看起來十分感動。

最佳年度唱片獎，愛黛兒擊敗的對手包括美國流行樂天后碧昂絲「女力來襲」（Formation）、丹麥盧卡斯葛拉漢樂團（Lukas Graham）「那年七歲」（7 Years）、美國R&B天后蕾哈娜（Rihanna）與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）的「加把勁」（Work）及美國二十一名飛員樂團（Twenty One Pilots）「輾轉難眠」（Stressed Out）。

其他無緣贏得最佳年度專輯獎的入圍者，包括碧昂絲「檸檬特調」（Lemonade） 、小賈斯汀（Justin Bieber）「我的決心」（Purpose）、德瑞克「傲視」（Views）及斯特吉爾辛普森（Sturgill Simpson）「給水手的地球指南」（A Sailor's Guide To Earth，暫譯） 。（譯者：中央社盧映孜）1060213

(中央社)