男團BEAST隊名遭註冊商標權 原成員無奈
離開老東家CUBE娛樂後設立新企劃公司Around US Ent的南韓男團BEAST成員，因隊名「BEAST」被老東家註冊為專有商標，他們感到很無奈。
南韓「亞洲經濟」報導，近日CUBE娛樂表示，公司將組建由BEAST前成員張賢勝為中心的3人組，並沿用BEAST隊名。
報導稱，提到BEAST，大家第一個聯想到由歌手尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲組成的男團。然而近期的新聞報導中，記者很難繼續使用BEAST這一名稱，而是由「尹龍梁李孫」5名成員的姓氏代替。
對此，粉絲紛紛表示不滿，不能接受有兩個BEAST的存在。BEAST原成員們同樣感到十分荒唐，去年退團的張賢勝也對公司突然發布的消息表示不解，在SNS上發文稱，「第一次聽說，根本沒有這種想法……。」CUBE娛樂方面則沒有發表任何官方立場。
報導引述南韓專利資訊搜索服務（KIPRIS）今天指出，CUBE娛樂已經註冊了「BEAST」商標權，涵蓋音源及專輯、廣告、演出等領域。也就是說，原來的5名成員在沒有獲得CUBE娛樂允許下，不能以BEAST的隊名繼續相關領域活動。
若CUBE娛樂重新組建以BEAST為名稱的全新組合，原來的成員們只能另取新隊名。1060213
(中央社)
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