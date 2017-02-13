愛黛兒向喬治麥可致敬 演出凸槌重唱
英國鐵肺歌姬愛黛兒今天在葛萊美頒獎典禮獻唱，向已故歌手喬治麥可致敬時，突然停下來要求重唱一次。這是她連續第2年因為技術問題在台上出糗。
法新社報導，稱霸金曲排行榜的愛黛兒（Adele）在電視現場轉播的演出中歌唱喬治麥可（George Michael）的「速食愛情」（Fastlove）時，突然飆出髒話並要求重新來過。髒話部分已被消音。
她說：「我知道這是現場轉播，我很抱歉，但我不能像去年一樣。」
「鏡報」（Mirror）報導，愛黛兒說：「我很抱歉，為了他，我不能搞砸這件事。」
猶豫片刻後，樂團停了下來，愛黛兒重頭來過。目前尚不清楚問題何在。
愛黛兒結束表演後熱淚盈眶，而在場的樂壇A咖顯然相當支持她，全場起立熱烈鼓掌，社群媒體上也有許多人力挺。
電影「玩命關頭7」主題曲主唱CP查理（Charlie Puth）就推文說：「我讚賞愛黛兒重頭來過，讓演出更完美，非常、非常好。」
愛黛兒去年沒有重唱，但她嚴重走音，葛萊美主辦單位之後表示，1支麥克風掉入鋼琴內的弦上才導致音準失常。（譯者：中央社周莉芳）1060213
(中央社)
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