情人節將屆 鳥類也黏踢踢放閃

情人節，鳥類也放閃！台北市立動物園的美洲木鴨已兩兩分群，各自帶開。（台北市立動物園提供）

明天是西洋情人節，不只街上男女閃力破表，連動物也閃力全開！台北市立動物園觀察，鳥類似乎也感受到情人節來臨的氛圍，許多角落都看得到不同鳥類兩兩黏踢踢，為緊接而來的繁殖工作做好準備，歡迎民眾來動物園看動物的另類放閃。

走進台北市立動物園生態鳥園，像是進入另一個多采多姿的世界，各種鳥類齊聚眼前，雖然前陣子寒流來襲，氣溫下降冷颼颼，但已經可以聽到雄青鸞為了積極求偶，「窩...屋喔...」的大聲鳴叫；雄藍孔雀為了吸引雌藍孔雀的目光，也努力撐起漂亮的尾屏，讓生態鳥園在情人節將至的時刻，呈現熱情又熱鬧的氣氛。

而生態鳥園中最逗趣的景象，非美洲木鴨莫屬，園方表示，原先都是不分性別成群活動的牠們，現在已經默默地兩兩分群，幸運配對成功組，無論雌木鴨走到哪，雄木鴨總亦步亦趨地在後頭守衛著；不過，周圍仍不免有幾隻落單的單身漢，所幸，沒有伴侶但還有「好哥兒們」，一個水池兩樣情的畫面相當有趣。

另外，除了不難看見綠簑鴿、黑袖鴿成雙成對地各自窩在一塊，水禽區去年剛報到的4隻粉紅背鵜鶘也搭上了情人節風潮，雖然外觀難辨公母，但其中兩隻粉紅背鵜鶘總是形影不離；至於「感情專一」的黑頸天鵝當然更是愛相隨，粉紅泡泡氛圍遊客輕易便能察覺。

(中時)