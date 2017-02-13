環保署將赴高雄開公聽會，環團籲民眾出席關心空汙

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高雄空氣品質長期不佳，地標85大樓經常隱身在一片霧霾中。（林宏聰攝）

環保署14日上午將在高雄舉辦「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，環保團體地球公民基金會呼籲民眾踴躍出席，表達南部人對空氣品質長期不佳的怒吼，並提出聲明，要求下修「空氣品質嚴重惡化緊急防治辦法」門檻。

地球公民基金會出，每年10月至次年3月，中南部民眾得忍受長達半年的空汙霾害，然而，由於「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」門檻過高，即使發生PM2.5紫爆（細懸浮微粒濃度達每立方公尺71微克以上），相關緊急防制措施仍無法啟動。

地球公民基金會提出3點聲明，首先要求修正空氣品質嚴重惡化的定義，包括懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及臭氧，以降低緊急防制啟動的門檻。如現行防制辦法規定的細懸浮微粒濃度150.5微克/立方公尺，應下修為71微克/立方公尺。

其次，地球公民基金會肯定環保署本次修法增訂預警一、二級的防制及管制要領，但應確保此項創新作法能落實，才能發揮防制空汙效益。

最後，地球公民基金會要求地方主管機關，依緊急防制辦法規定所公告訂定的「區域空氣品質嚴重惡化防制措施」及「各級空氣品質惡化防制計畫」，應具備資訊公開及公民監督機制。

環保署「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，將於14日上午10點，在高雄市立美術館B1演講廳舉行，環團呼籲民眾踴躍參加，共同關心中南部空汙問題。

(中時)