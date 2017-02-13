環保署將赴高雄開公聽會 環團籲民眾出席關心空汙
環保署14日上午將在高雄舉辦「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，環保團體地球公民基金會呼籲民眾踴躍出席，表達南部人對空氣品質長期不佳的怒吼，並提出聲明，要求下修「空氣品質嚴重惡化緊急防治辦法」門檻。
地球公民基金會出，每年10月至次年3月，中南部民眾得忍受長達半年的空汙霾害，然而，由於「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」門檻過高，即使發生PM2.5紫爆（細懸浮微粒濃度達每立方公尺71微克以上），相關緊急防制措施仍無法啟動。
地球公民基金會提出3點聲明，首先要求修正空氣品質嚴重惡化的定義，包括懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及臭氧，以降低緊急防制啟動的門檻。如現行防制辦法規定的細懸浮微粒濃度150.5微克/立方公尺，應下修為71微克/立方公尺。
其次，地球公民基金會肯定環保署本次修法增訂預警一、二級的防制及管制要領，但應確保此項創新作法能落實，才能發揮防制空汙效益。
最後，地球公民基金會要求地方主管機關，依緊急防制辦法規定所公告訂定的「區域空氣品質嚴重惡化防制措施」及「各級空氣品質惡化防制計畫」，應具備資訊公開及公民監督機制。
環保署「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，將於14日上午10點，在高雄市立美術館B1演講廳舉行，環團呼籲民眾踴躍參加，共同關心中南部空汙問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。